Frankreich/Luxemburg: Mit 2100 Liter Alkohol im Gepäck erwischt – Gericht verurteilt zwei Männer zu hohen Strafen

2100 Liter Rum, Whiskey und Vodka: Das ist die Menge an Spirituosen mit der zwei aus Sri Lanka stammende Männer, die in der Nähe von Paris lebten, im Januar letztes Jahr auf der Autobahn A31 in Luxemburg von der Polizei erwischt worden waren. Erworben hatten die Männer die beachtliche Anzahl an Schnapsflaschen im Großherzogtum, die die Beamten im Kofferraum ihres Kleintransporters entdeckt haben.