Luxemburg: Mit 221 Stundenkilometern vom Streckenradar erwischt

Die drei Radaranlagen in den Tunneln Stafelter, Grouft und Gousselerbierg auf der A7 haben zwischen dem 15. März – dem Tag ihrer Inbetriebnahme – und dem 17. Juli ganze 24.174 Mal geblitzt, wie Henri Kox, Minister für Innere Sicherheit (Déi Gréng) am Freitag in einer parlamentarischen Antwort an den DP-Abgeordneten André Bauler mitteilte. Im Durchschnitt blitzten sie also pro Tag mehr als 60 Mal.