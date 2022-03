Abstimmungstool : Mit 30 Klicks seinen Partei-Favoriten finden

LUXEMBURG – Wissen Sie noch nicht, bei welcher Partei Sie bei den Europawahlen Ihr Kreuzchen setzen sollen? Das Abstimmungstool «euandi» hilft.

Das Prinzip: Das Internettool vergleicht die Positionen der antretenden Parteien mit jenen des Internetnutzers. Bei «euandi» wird der User aufgefordert, 30 vordefinierten Positionen zuzustimmen oder sie abzulehnen. Dabei geht es zum Beispiel um die Immigration in Europa, die Meinung zum Euro oder auch um die Drogenpolitik. Zum Schluss erhält der Nutzer eine Statistik, die anzeigt, zu wie viel Prozent seine Meinung mit den Positionen der hiesigen Parteien übereinstimmt. Zudem kann er sich anzeigen lassen, welche der rund 250 Parteien in den anderen 27-EU-Staaten seine Meinungen am besten repräsentieren. Wer möchte, kann sein Ergebnis auf Facebook posten und dort mit anderen Usern in Kontakt kommen.