Lukas Graham: «Mit 34 musste ich auch schon mehrere Freunde begraben»

Es ist ein Song zum Thema Freundschaft, den ich mit Ryan Tedder (Anm. d. Redaktion: Sänger bei One Republic und Produzent) zu schreiben begann. Als wir fast fertig waren, hat Ryan das Lied an Khalid geschickt – und er wollte dabei sein. Darüber war ich sehr froh!

Lukas, wie hat «Wish You Were Here» seinen Anfang genommen?

Was macht Khalid im Lied so gut?

Eigentlich entstand der Song aus einem recht düsteren Gedanken heraus, damit, dass ich meinen Dad sehr vermisse – er starb vor zehn Jahren. Unglücklicherweise hab ich auch schon mehrere Freunde begraben müssen, dabei bin ich erst 34. So haben wir angefangen, über Freundschaften zu sprechen, auch über solche Freunde, die nicht mehr in unserem Leben sind, weil sie sich sch***** verhalten haben.

Sondern?

Wir dachten an die Momente, in denen wir unseren Partnerinnen oder auch Freunden diese Nachrichten schickten: «Ich wünschte, du wärst jetzt hier.» Als Künstlerin oder Künstler merkt man irgendwann, dass man sehr alleine ist, während man all diese wahnsinnigen Dinge erlebt. Die Band ist natürlich dabei, aber das ist nicht dasselbe. Die Jungs ersetzen nicht die Partnerin, nicht die eigenen Kinder, auch nicht die fünf Freundschaften, die man seit dem Kindergarten hat.