Von wegen alt: Mit 90 Jahren strampeln sie noch um die Wette

In Steinfort wird zum dritten Mal eine etwas andere «Tour de France» angeboten. Und zwar im Pflegeheim des Interkommunalen Krankenhauses (HIS). Mit einem Durchschnittsalter von 90 Jahren radeln sie fröhlich vor sich hin. Auch Außenminister und Steinforter Jean Asselborn (LSAP) hat den Tour-Begeisterten einen Besuch abgestattet.

So sieht das ganze aus: «Unsere Bewohner treten während der dreiwöchigen Tour in Teams gegeneinander an», berichtet Betreuerin Audrey Creola. Das Team, das am Ende die meisten Kilometer mit den Physiofahrrädern erstrampelt hat, gewinnt einen Restaurantbesuch im Bestial für vier Personen. Alle Bewohner sorgen für eine tolle Stimmung und zeigen, dass Fahrradfahren in jedem Alter möglich ist.