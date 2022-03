Gefängnis-Ausbruch : Mit Bettlaken von Hochhaus abgeseilt

Zwei Insassen eines Hochhaus-Gefängnisses haben in Chicago eine spektakuläre Flucht hingelegt. Sie seilten sich aus dem 20. Stock mit Bettlaken ab.

Filmreifer Gefängnisausbruch in den USA: In Chicago haben sich zwei Häftlinge aus dem 20. Stock abgeseilt. Die Polizei durchkämmte am Dienstag mit Hubschraubern und Spürhunden das Gebiet in der Innenstadt, die beiden Ausbrecher blieben jedoch verschwunden.