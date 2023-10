Mit CSV : Paulette Lenert und LSAP sind bereit für Koalitionsgespräche

Die Ergebnisse der Parlamentswahlen öffnen die Tür für verschiedene Koalitionsszenarien. Und die LSAP will mitmischen. «Es ist klar, dass wir offen für Gespräche sind, auch mit der CSV», sagte Paulette Lenert. Als Spitzenkandidatin der Partei zog die bisherige Gesundheitsministerin eine erste positive Bilanz zu den für sie «guten Ergebnissen» ihrer Partei.

«Besser geht natürlich immer, aber es ist stabil», so Lenert. «Ich bin sehr zufrieden, die Wahl war eine große Unbekannte, mit jungen Kandidaten und Leuten, die zum ersten Mal kandidiert haben.» Im Osten kam die LSAP auf 17,28 Prozent, was einen Sitz und Lenert ihr Mandat bescherte. «Es war eine gute Wahl, sich dort zu bewerben», so ihr Urteil.