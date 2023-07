Lycée Guillaume Kroll: Mit dem Abschlusszeugnis beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt

Strass, Pailletten, Abendroben und schicke Anzüge – es hat was von einem glamourösen Ball. Diese Bilder wurden jedoch nicht an einem Abend der Berliner-Fashion-Week aufgenommen, sondern bei der Zeugnisübergabe der Abiturientinnen und Abiturienten des Lycée Guillaume Kroll in Esch an der Alzette. 79 von etwa 120 Schüler und Schülerinnen, die die Abschlussprüfungen im ersten Durchlauf bestanden, haben gestern ihre Abschlusszeugnisse von Bildungsminister Claude Meisch überreicht bekommen.