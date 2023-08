Mobilität: Mit dem E-Auto in Urlaub – (K)eine gute Idee?

Strömender Regen, aber voller Tank – Die E-Zapfsäulen an der Raststätte Capellen werden rege besucht.

Mittwochmorgens im Starkregen halten nacheinander sechs Autos mit belgischen und niederländischen Kennzeichen an der Raststätte Capellen. Ihr Ziel: Die E-Zapfsäulen von Superchargy . Das birgt die Gelegenheit für eine kurze Umfrage: Ist die Urlaubsfahrt mit E-Auto wirklich so anstrengend wie immer behauptet?

Ingrid aus der Brüsseler Gegend bringt dieses Vorurteil zum Schmunzeln: «Man muss nur ein bisschen vorausschauender sein.» Peter aus den Niederlanden stimmt ihr bei: «Es ist nicht so stressig, aber man hat immer Angst, dass man keine Ladestation findet, vor allem, wenn man die Autobahnen verlässt.»

Er selbst sei schon einige Male mit einem E-Auto in Urlaub gefahren, bemängelt aber die Beschilderung. Diese sei vor allem in Belgien, wo E-Säulen noch nicht besonders verbreitet sind, ausbaufähig. In Capellen angekommen war er dann sehr erleichtert, den Akku neu aufladen zu können.