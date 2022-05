Santé-Direktor Schmit: «Mit dem nächsten Gesetz wird die Maske wahrscheinlich verschwinden»

Jean-Claude Schmit, Direktor der Santé: Das bedeutet, dass wir uns in einer relativ ruhigen Phase befinden, in der es nicht mehr unbedingt notwendig ist, dass jeder täglich die Zahl der Infektionen verfolgt. Ein wöchentlicher Bericht wird beibehalten, aber es hat keinen Sinn, jeden Tag mit Zahlen zu beunruhigen. Wir verfolgen sie natürlich auf unserer Ebene weiterhin täglich. Wir arbeiten mit ‹open Data›, sodass die Zahlen für jeden zugänglich bleiben. Wir verheimlichen nichts. Aber derzeit ist es sinnlos zu sagen, ‹heute gibt es 400 Fälle, am nächsten Tag 500, am übernächsten Tag 350›.