Luxemburg: Mit dem Osterhasen kommt endlich der Frühling

Wer in aller Frühe das Haus verlässt, um zur Arbeit zu gehen, zieht sich bei den eisigen Temperaturen wohl lieber noch ein Paar Handschuhe über. Am Donnerstag etwa war das Quecksilber in der Hauptstadt auf -2 °C gefallen, bevor die ersten Sonnenstrahlen den Tag einläuteten. Mit dem Morgenfrost ist es laut MeteoLux jedoch bald vorbei, denn zum Osterwochenende sollen die Temperaturen endlich milder werden.

Am Freitag und Samstag liegen die Temperaturen früh morgens noch zwischen 3 bis 5 Grad Celsius. Am Sonntag legen sie schon ein Grad zu und am Montag und Dienstag klettern sie das Thermometer noch ein paar Grad hinauf, sodass der Tag mit 6 bis 8°C beginnt. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag zwischen 11 und 13 Grad Celsius. Dann wird es jeden Tag 2 Grad wärmer, bis sich am Montag bei 17 bis 19 Grad und nur leicht bewölktem Himmel ein Bummel über den Éimaischen empfiehlt, den traditionellen Kunsthandwerksmarkt in Luxemburg, der in der Hauptstadt und in Nospelt immer am Ostermontag stattfindet.