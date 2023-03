Prinz und Prinzessin: «Mit den Titeln ihrer Kinder verdienen Harry und Meghan weitere Millionen»

«Ich kann bestätigen, dass Prinzessin Lilibet Diana am Freitag, dem 3. März, vom Erzbischof von Los Angeles, Rev. John Taylor, getauft wurde», teilte der Sprecher des Paares auf Twitter mit.

Alexi Lubomirski/Duke and Duchess of Sussex

Völlig überraschend gaben Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) am Mittwoch die Taufe ihrer einjährigen Tochter bekannt . Der Erzbischof habe die Zeremonie, zu der trotz Einladung niemand aus der britischen Königsfamilie kam, im Haus der Sussexes vollzogen. Das veröffentlichte Statement des Paares erregte jedoch wegen eines besonderen Details große Aufmerksamkeit: Lilibet Diana Mountbatten-Windsor wurde erstmals mit ihrem königlichen Titel Prinzessin geführt.

Nur einen Tag danach äußerten sich Harry und seine Frau erneut – dieses Mal aufgrund der Titel ihrer Kinder. Diese seien deren «Geburtsrecht, seit ihr Großvater Monarch wurde», zitierte unter anderem der britische Radiosender LBC aus einer Stellungnahme des Paares. Die Angelegenheit sei bereits seit einiger Zeit in Übereinkunft mit dem Buckingham-Palast geklärt worden.

Die Webseite des britischen Königshauses führt die beiden mittlerweile auch als «Prince Archie of Sussex» und «Princess Lilibet of Sussex» an sechster und siebter Stelle der Thronfolge auf. Zuvor wurden sie schlicht «Mister» und «Miss» auf der Palastseite aufgeführt.