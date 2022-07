Neues Ausflugsangebot: Mit der «River & Wine Tour» die luxemburgische «Dolce Vita» genießen

Wer von Luxemburg-Stadt aus die Mosel und Weine des Landes genießen will, kann das jetzt bequem auf vier Rädern und mit Verpflegung tun. Die sogenannte «River & Wine Tour» startet morgens um 9.30 Uhr an der hauptstädtischen Avenue Monterrey und endet rund acht Stunden später an selber Stelle. Der Minibus, der seine Gäste entlang des Moselufers kutschiert, ist das neue Projekt des Office Régional du Tourisme (ORT) und von Sightseeing.lu, das die Beteiligten am Mittwoch präsentiert haben. Die touristischen Vorzüge im Südosten des Landes sind zwar durchaus bekannt, doch mangelte es noch an der direkten Verbindung zwischen Hauptstadt und der luxemburgischen Mosel.