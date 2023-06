Statec-Berechnung: Mit diesem Budget soll es sich in Luxemburg gut aushalten lassen

Das Leben im Großherzogtum birgt viele Vorteile – erfordert allerdings auch eine Menge Geld im Portemonnaie, um gut über die Runden zukommen. Eine «Menge», die das nationale Statistikinstitut Statec am heutigen Mittwoch pro Kopf und pro Monat beziffert hat. Basierend auf einer europäischen Berechnungsmethode berücksichtigt das sogenannte Referenzbudget «alle unerlässlichen Bedürfnisse der Einwohner Luxemburgs», so das Statec.

Daneben beinhaltet das Referenzbudget ein Dutzend weitere Kosten- und Ausgabepunkte, wie «notwendige Waren und Dienstleistungen». Gemessen an diesen Faktoren, benötigt ein berufstätiges Paar monatlich 3037 Euro, um diese Ausgaben decken zu können. Den größten Posten stellen laut den Statec-Berechnungen – wenig überraschend – die Kosten für eine Behausung dar. Diese machen etwa die Hälfte des Budgets aus.

Wie hoch müsste das Budget sein, um gut in Luxemburg leben zu können?

Passend zu dieser Thematik hat das Statistikamt am gestrigen Dienstag seine Umfrageergebnisse zur finanziellen Belastung Luxemburger Haushalte veröffentlicht. Ernüchterndes Fazit: 21,3 Prozent der Befragten haben angegebenen, dass ihr verfügbares Budget nicht bis zum Monatsende reicht. Dabei orientieren sich die Berechnungen für das Referenzbudget an Personen, die weder auf pflegerische Betreuung angewiesen sind noch unter starken gesundheitlichen Einschränkungen leiden. Für Menschen ab 65 Jahren fällt das Referenzbudget mit 2551 Euro monatlich also höher aus, für ein Seniorenpaar ab 65 beziffert das Institut das erforderliche Budget mit 3471 Euro.