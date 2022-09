Erste Testfahrt: Mit diesem Elektro-SUV schockt Smart die Konkurrenz

Schluss mit lustig: In der Topversion Brabus zersägt der neue Smart #1 beim Ampelstart auch hochpreisige Supersportwagen. Foto: Smart

Wie bitte? Von null auf hundert in 3,9 Sekunden – und das in einem kleinen SUV? LED-Matrix-Licht, eine Beats-Soundanlage und nette Features wie ein 360-Grad-Kamerasystem samt Einparkassistenten, eine intelligente Sprachbedienung oder eine elektrische Heckklappe gibt es noch obendrauf – und das zu einem Preis von 46.290 Euro? Da kann doch was nicht stimmen.

Doch, stimmt alles. Der Grund für dieses Hammer-Angebot: Der neue Smart namens #1 wird in China gebaut und basiert auf Technik des chinesischen Herstellers Geely. Dieser besitzt 50 Prozent an Smart – die andere Hälfte aber gehört weiterhin Mercedes, und die waren nicht nur für das Design, sondern auch für die Abstimmung des neuen Modells verantwortlich. Der Kunde bekommt also das Beste aus zwei Welten und das kann sich im Gesamtpaket echt sehen lassen.

Reichlich Platz für fünf

Der Smart #1 ist kein Winzling mehr wie früher, sondern ein stattlicher SUV, der wegen seiner Höhe von über 1,63 Metern von außen deutlich größer wirkt, als er mit seinen 4,27 Metern Länge tatsächlich ist. Im Innenraum kann man schon mal ins Staunen kommen: Das Cockpit ist topmodern mit kleinem Info-Bildschirm hinter dem Lenkrad, einem großem Head-up-Display dahinter und einem freistehenden Touchscreen auf der Mittelkonsole. Die Materialien wirken verblüffend hochwertig und gut verarbeitet, und auch die Platzverhältnisse sind erstaunlich gut – der #1 spielt da die Vorteile einer reinen Elektro-Plattform voll aus.

Also hinein in das gute Stück und los geht's auf eine ausgiebige Probefahrt. Beim Testwagen handelte es sich noch um ein Vor-Serienmodell, das noch nicht in allen Details perfekt war – das Infotainmentsystem samt Sprachführung war noch nicht in Deutsch erhältlich, die Verkehrszeichenerkennung spielte etwas verrückt. Doch das Fahrgefühl, das der neue Smart vermittelt, ist grundsolide. Straffe Lenkung, ordentliches Abrollverhalten, gute Schallisolierung – auch hier verfliegen die Vorurteile gegenüber chinesischen Autos rasch. Die Brabus-Variante zeigt leichte Schwächen auf feuchtem Untergrund, besonders in Kurven war die Fahrwerksabstimmung mit der immensen Power schnell überfordert. Kein Grund zur Sorge, in all diesen Punkten kann der Hersteller bis zum Verkaufsstart noch locker nachbessern.

1 / 5 In der Rückansicht ist erkennbar, dass das Design von Mercedes stammt – vom gleichen Team, die schon die aktuellen Smart-Modelle gestaltet hat. Foto: Smart Der Innenraum wirkt hochwertig, das Cockpit und das Infotainmentsystem sind topmodern. Foto: Smart Luftiger, als gedacht: Fünf Personen finden locker Platz auf 4,27 Metern Länge. Das ist nur einer der Vorteile einer reinen Elektro-Plattform. Foto: Smart

Bereits das heckgetriebene Basismodell ist mit einer Leistung von 200 kW/272 PS und einem Sprintwert von 6,7 Sekunden gut motorisiert. Die Batterie mit 66 kWh gewährleistet eine WLTP-Reichweite von 440 Kilometern, geladen wird mit bis zu 150 kW (DC) an der Schnellladesäule respektive mit bis zu 22 kW (AC) an der heimischen Wallbox – auch da gibt sich der kleine China-Deutsche also keine Blöße. Das Topmodell namens Smart #1 Brabus wird von zwei E-Motoren mit gemeinsam 315 kW/428 PS über alle vier Räder angetrieben und schafft damit die eingangs erwähnte Wahnsinns-Sprintzeit von 3,9 Sekunden. Das sind Supercar-Zahlen – in einem Smart!