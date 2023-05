Gedenkfeiern: Mit diesem Feiertag outen sich die Luxemburger als wahre Europäer

LUXEMBURG – Anders als Frankreich, das die Kapitulation Nazi-Deutschlands am heutigen Montag mit einem Feiertag begeht, stellt Luxemburg einen Tag später die «Geburt» der Europäischen Union in den Vordergrund.

Xavier Bettel und Lydie Polfer nahmen am 8. Mai an der Gedenkfeier bei der «Gëlle Fra» teil. Twitter - Xavier Bettel

Ein Raum der Freizügigkeit, fast 220.000 Grenzgänger – aber unterschiedliche Arbeitstage! Während nationale Grenzen in Luxemburg und der Großregion für die meisten Einwohner keine Rolle mehr spielen dürften, können die noch verbleibenden Besonderheiten durchaus etwas barock erscheinen: So ist der 8. Mai zwar in Frankreich ein Feiertag, nicht aber in Luxemburg, Belgien und Deutschland.

Für Letzteres ist der Grund offensichtlich, wird an diesem Tag doch der Kapitulation von Nazi-Deutschland gedacht. Während sich in Belgien manche für eine Renaissance des 8. Mai als Feiertag einsetzen – die Regierung hatte ihn 1983 aus wirtschaftlichen Gründen abgeschafft –, wird diese Debatte in Luxemburg nicht geführt. Wie auch den 11. November hat das Großherzogtum den 8. Mai trotz all des Leids, das Besetzung (1940) und Annexion (1942) über das Land gebracht haben, nie zu einem offiziellen Feiertag gemacht.

« Ein denkwürdiger Tag in der Geschichte des 20. Jahrhunderts»

Das hindert Luxemburg jedoch keineswegs daran, auch diesem Ereignis Jahr für Jahr zu gedenken. «Der 8. Mai ist in der Geschichte des 20. Jahrhunderts für unseren Kontinent ein denkwürdiger Tag. In Luxemburg ist dieser Tag zwar kein Feiertag, doch der Tag, an dem sich dieses Ereignis zum sechzigsten Mal jährt, wird mit umso größerem Elan begangen, da uns bewusst ist, dass dies praktisch die letzte Gelegenheit ist, eine große Anzahl von Akteuren der damaligen Zeit zusammenzubringen», erklärte die Regierung bereits im Jahr 2005, anlässlich des 60. Jahrestags der Kapitulation.

Auch an diesem Montag nahm Premierminister Xavier Bettel am späten Vormittag an der Zeremonie zum 8. Mai am Denkmal der Erinnerung (Gëlle Fra) in Luxemburg-Stadt teil, um «den Sieg der alliierten Streitkräfte über den Nationalsozialismus zu feiern».

Gleichwohl hat Luxemburg es vorgezogen, ein anderes Ereignis zum Feiertag zu machen, das fünf Jahre und einen Tag später stattfand: die Schuman-Erklärung, in der Robert Schuman seine Idee für eine neue Form der politischen Zusammenarbeit in Europa vorstellte. Diese Erklärung gilt inzwischen als Geburtsstunde dessen, was wir heute die Europäische Union nennen. Zwar ist der Europatag in der ganzen EU bekannt – doch nur im Großherzogtum ist dieser Tag – seit 2019 – auch ein arbeitsfreier Tag, mit dem die hochsymbolische Bedeutung dieses Jahrestages unterstrichen werden soll.

EU-Kommissar Nicolas Schmit, der diesen Vorschlag zusammen mit anderen sozialdemokratischen Politikern eingebracht hatte, sagte in einem Interview mit L'essentiel im vergangenen Jahr, er sei «stolz auf Luxemburg», und plädierte dafür, dass andere EU-Länder es dem Großherzogtum gleichtun sollten.

Eine willkommene «Brücke»