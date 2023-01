Poseidon: Mit diesem Nuklear-Torpedo kann Putin gezielt Tsunamis auslösen

In einer Simulation im russischen Staatsfernsehen wird die Waffe etwa zur Zerstörung von Großbritannien eingesetzt.

Die unbemannte Torpedodrohne soll mit ihrem Nuklearsprengkopf unter Wasser gewaltige Explosionen auslösen und so Tsunamis verursachen.

In Russland wurde die Produktion einer ersten Charge von nuklearwaffenfähigen Poseidon-Torpedodrohnen fertiggestellt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtet. Sie bezieht sich dabei auf eine der Rüstungsindustrie nahestehende Quelle. Demnach seien verschiedene Tests von Kernkomponenten der Unterwasserdrohnen abgeschlossen, so etwa der nukleare Antrieb. Doch was verbirgt sich hinter dem Poseidon-Supertorpedo?