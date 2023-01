Finger sei dank: Mit diesem Trick gelingt dein Eyeliner-Wing jedes Mal

So funktioniert der Eyeliner-Hack

Der entscheidende Unterschied? Statt schwierig zu kontrollierendem, flüssigem Eyeliner funktioniert der Trick mit einem cremigen Kajalstift. Dazu kursieren aktuell zwei Methoden mit Millionen Views. Bei der ersten wird ein kleiner Fleck mit dem Stift auf die Fingerkuppe des Zeigefingers gemalt. An der Stelle, an der sich das obere und untere Augenlid am Auge treffen, wird der Finger angesetzt und mit leichtem Schwung nach aussen gezogen.

Das funktioniert bei vielen – sitzt manchmal aber an der falschen Stelle am Auge oder will nicht so verwischen, wie man es gerne möchte.