Haushaltstipp : Mit diesem Trick stinkt der Abfalleimer nicht

Dein Mülleimer müffelt? Eine Tiktok-Userin teilt ihren Trick, wie ihr Abfalleimer immer angenehm riecht. Und wir haben weitere Ideen.

Katzenstreu und Backpulver?

«Ich schütte jeweils ein bisschen duftenden Katzenstreu auf den Boden des Abfalleimers, das saugt nicht nur Flüssigkeiten auf, sondern neutralisiert auch Gerüche» sagt Userin Nikki. Auch der Alleskönner Backpulver kommt bei manchen Nutzerinnen und Nutzern beim Abfall zum Zug: «Ich mache Backpulver oder Natron in den Abfalleimer. Wenn dann irgendwas aus dem Abfallsack tropft, kann man einfach ein bisschen Essig in den Eimer leeren, herumschwingen, wegschütten, fertig.»

Eine weitere Userin benutzt Autodüfte – also Wunderbäumchen oder Ähnliches, und schwört, dass es den Abfalleimer für Ewigkeiten frisch hält. In den Kommentaren zum Video finden sich auch diverse Kommentare, die sich über das Schwarmwissen bei Tiktok freuen: «Es ist so cool, wie in den Kommentaren hier jeder seinen eigenen Tipp dazu gibt. Deswegen liebe ich diese App.»