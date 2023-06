Küche bis Gerüche: Mit diesem Wunderpulver sparst Du mehrere teure Putzmitttel

Natron ist im englischen Sprachgebrauch auch als Baking Soda bekannt und wird hauptsächlich zum Backen verwendet: Es ist ein Natriumsalz und wirkt zusammen mit Säure als Backtriebmittel, sorgt also dafür, dass Teige aufgehen. Das ist aber längst nicht alles: Natron eignet sich auch ausgezeichnet zum Putzen und zum Entfernen von fiesen Gerüchen – so lässt sich aus Natron beispielsweise Deo herstellen. Wir zeigen Dir fünf Dinge, die Du mit Natron sonst noch so machen kannst.