273 Modelle im Test : Mit diesen Autos kann ein Dieb einfach wegfahren

Ein desaströses Ergebnis: Von 273 getesteten Autos mit Keyless-System sind 269 einfaches Spiel für Diebe. So kannst du dich schützen.

Betroffene Autos

Läuft der Motor, bleibt er in Betrieb, bis er abgestellt wird oder das Benzin ausgeht. Dies auch dann, wenn der Schlüssel nicht mitfährt. Theoretisch könne ein Dieb nachtanken bei laufendem Motor und das Auto so ins Ausland bringen, warnt Kerbl. Dort würden Kriminelle oft ein neues System einbauen, womit sich das Auto wieder öffnen und schließen lasse, schreibt Spiegel.de

Die Autoclubs fordern die Hersteller auf, die Elektronik in Autos besser abzusichern. Auch sollte das Funksignal auf Wunsch des Besitzers deaktiviert werden können. «Derzeit sind die Autos mit Keyless-Go-System leichter zu stehlen als andere Fahrzeuge. Nur zwei Modelle von Jaguar und zwei von Land Rover waren im Test nicht zu knacken», so Kerbl. Die Liste aller getesteten Autos wurde hier als PDF veröffentlicht .

Neu ist das Phänomen übrigens nicht. Schon 2017 hat ein Test gezeigt, dass ein solches System es Dieben mitunter sehr leicht macht. «Die meisten Hersteller wollen oder können die Lücke scheinbar nicht schließen», so Kerbl. Was können Autobesitzer aber tun, die sich schützen möchten? Der Experte empfiehlt ihnen spezielle Schlüsseletuis, die das Funksignal blockieren. So könne man einem Diebstahl vorbeugen.