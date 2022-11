5 Tiktok-Hacks: Mit diesen einfachen Tricks sparst du Geld

Das Ende des Monats naht – und du hast schon wieder nichts sparen können: Hole mehr aus deinem Budget mit diesen fünf simplen Tiktok-Hacks, die dir deine Finanzplanung in Zukunft erleichtern.

1. «Cash Stuffing»: Nur Bares ist Wahres

Schnell Karte hinlegen, schon bezahlt? EC- und Kreditkarten sind ultrabequem in der Handhabung. Kein Wunder, schmerzen digital auch hohe Beträge weniger, als wenn du sie bar an der Kasse zahlen musst.

Hier setzt «Cash Stuffing» an: Bei dieser Methode geht es darum, das Budget des Monats genau zu planen. Dafür benötigst du Couverts mit verschiedenen Kategorien, die zum Beispiel mit «Lebensmittel», «Shoppen» oder «Notfälle» beschriftet werden. Diese füllst du (nachdem du Fixkosten wie Miete und Handyrechnung bezahlt hast) mit Beträgen deiner Wahl, die du ausgeben darfst.

2. Vorausdenken für mehr Geld

Die Tiktok-Finanzexpertin Ellyce Fulmore erklärt, dass du für jedes Ziel eine Sparbüchse anlegen sollst. Im Video erklärt sie: «Stell dir vor, du legst nächstes Jahr jeden Monat 50 Dollar für Geschenke weg – dann kannst du an Weihnachten 2023 für 600 Dolllar Geschenke kaufen.» Klingt eigentlich ganz simpel, oder?

3. Investiere so früh wie möglich

Tori Dunlap gibt Spartipps auf ihrem Tiktok-Account @herfirst100k, wo ihr über zwei Millionen Menschen folgen. Sie setzt vor allem auf eine Strategie: Investieren. In ihrem Video sagt sie, dass kein Betrag zu klein ist, um mit Aktienkäufen zu beginnen. Dafür solltest du aber wirklich nur Geld verwenden, dass du in nächster Zeit nicht brauchst. Denn der Schlüssel vom Investment-Erfolg liegt in der Zeit: «Die Börse schwankt, das ist normal. Über die nächsten Jahrzehnte wird dein Geld, wenn es investiert ist, aber mehr wachsen, als wenn du es einfach auf deinem Sparkonto liegen lässt», sagt Dunlap.