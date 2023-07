Trends: Mit diesen High-Heels bist Du der Star der nächsten Party

Heels präsentieren sich dieses Jahr als perfekte Partner zu Naked Dress & Co. Aber auch ohne Statement-Outfit sorgen die hohen Schuhe diese Saison für einen Hingucker. Auch wenn sie nicht ultrahoch sind. Diese drei Trends sind laut der Mode-Plattform «Stylight» gerade besonders gefragt.

Kein anderer Schuh steht so sehr für Partylaune wie glitzernde Heels. Die Plattform «Stylight» verzeichnet eine Zunahme der Nachfrage von funkelnden Schuhen um 95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch auf Google ist die Nachfrage nach Stiefeln mit Strasssteinen um bis zu 55 Prozent gestiegen.

«Emily in Paris»-Star Ashley Park setzt auf glitzernde Heels.

Zu guter Letzt muss es nicht immer der Schuh an sich sein, der für einen gelungenen Partyauftritt sorgt. Manchmal ist der Heel auch einfach nur Begleiter zum Look. Gerade in der aktuellen Saison, wo der Statement-Looks wie das Naked-Dress gerade einen absoluten Trend-Moment erleben. Da darf der Schuh dezent sein und den großen Auftritt der Kleidung überlassen.