Mallorca: Mit diesen irren Forderungen stellt sich der Wendler am Ballermann ins Abseits

Michael Wendler (50) lässt erneut aufhorchen. Nachdem der Sender RTL2 eine geplante Baby-Doku über den Schlagerstar und seine Ehefrau Laura (22) nach Protesten abgeblasen hat, sorgt der Wendler auf Mallorca für Kopfschütteln.



Der Sänger hätte demnach auf der Baleareninsel am 30. April beim großen Opening im Stadl auftreten sollen, wie «Bild» berichtet. Doch der Deal sei nicht zustande gekommen, wie Stadl-Inhaberin Marion Pfaff sagt. So habe der 50-Jährige bereits 2020 dort auftreten sollen, daraus wurde aber wegen der Corona-Pandemie nichts. «Damals lag die Gage unter 7000 Euro für einen Auftritt», sagt Pfaff. Dieses Mal habe der Wendler sage und schreibe 25.000 Euro verlangt. Die Stadl-Inhaberin habe eigentlich geplant, den Schlagersänger gemeinsam mit seiner Frau auftreten zu lassen. Als diese Gage aufgerufen worden sei, habe man dann ausschließlich Michael Wendler auftreten lassen wollen. «Doch die Gage hätte sich nicht verringert, nur die Flugkosten für Laura Müller wären entfallen», so Pfaff weiter.