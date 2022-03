AR-Gadget : Mit diesen Kontaktlinsen siehst du auch im Dunkeln

Mit den eigenen Augen Texte vergrößern, Wegbeschreibungen anzeigen und in der Nacht sehen: Das will eine Firma mit ihren Kontaktlinsen möglich machen.

Die Technologie der Augmented Reality (AR), auch erweiterte Realität genannt, hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt. Zwar haben sich Gadgets wie die Google-Brille Glass nicht durchgesetzt, AR wird dennoch vielerorts eingesetzt. So beispielsweise bei den Wegbeschreibungen in Google Maps oder bei Spielen wie «Pokémon Go» und «Wizard Unite».

Die Firma Mojo Vision ist in der Entwicklung von AR-Technologie aber bereits einen Schritt weiter. An der Consumer Electronics Show in Las Vegas hat sie Kontaktlinsen vorgestellt, die dem Träger in Echtzeit Informationen ins Blickfeld einblenden. «Wir wollten ein Produkt schaffen, das tatsächlich den ganzen Tag lang getragen werden kann und nützliche Informationen übermittelt», erklärte Steve Sinclair, Vizepräsident von Mojo Vision, gegenüber Cnet.com.

Mehrwert im Alltag

Die Kontaktlinsen zeigen aber nicht nur Text an. Sie können Objekte erkennen, Augenbewegungen messen, die Zeit anzeigen und als Nachtsichtgerät funktionieren. Die Firma macht bei ihrer Präsentation klar, dass die Linsen nicht als unterhaltsames Gadget entwickelt wurden, sondern dem Träger einen echten Mehrwert und Unterstützung im Alltag bringen sollen.

Das soll mit einem System, das Sinclair «Invisible Computing» (unsichtbares Rechnen) nennt, möglich sein. Die Idee dahinter ist, dass der Träger nur dann Informationen zugespielt bekommt, wenn er diese benötigt. Braucht er sie nicht mehr, werden sie wieder ausgeblendet.

Keine Brille nötig

Möglich ist dies dank einem extrem dichten monochromen Micro-LED-Display, das in die Linse eingebaut ist. Bei der vorgestellten Linse handelt es sich aber noch um einen Prototyp. Das Endprodukt soll über einen farbigen Bildschirm verfügen.

Da es sich bei der Linse von Mojo Vision tatsächlich um eine Kontaktlinse handelt, kann diese gleichzeitig auch Sehschwächen korrigieren. Für das Navigieren in der Außenwelt und das Lesen der AR-Texte braucht es also keine zusätzliche Brille. Darüber hinaus können die Mojo-Vision-Linsen wie normale Linsen am Abend herausgenommen und in eine Reinigungslösung gegeben werden. Dort werden sie auch für den Gebrauch am nächsten Tag aufgeladen.

Medizinischer Nutzen

Die Linsen sind aber nicht nur für Technik-Fans interessant. «Sie sollen Menschen mit einer starken Sehbehinderung mit Tunnelblick oder Nachtblindheit helfen, wieder besser zu sehen», sagt Sinclair. So können die Linsen beispielsweise Kontraste verstärken, die Ränder von Objekten anzeigen oder Texte vergrößern.

Mojo Vision gibt es seit 2017. Ähnlich lang wird bereits an den neuen Kontaktlinsen gearbeitet. Der Weg bis zur Vermarktung ist aber noch ein langer. Für später in diesem Jahr sind erste Demo-Linsen geplant, die tatsächlich getragen werden können. Bisher wurden die AR-Linsen nur vom Entwicklungsteam selbst benutzt.

(L'essentiel/doz)