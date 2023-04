Temperaturschwankungen: Mit diesen Styling-Tipps kommst du angenehm durchs Frühlingswetter

Spiel mit Look und Materialien

Wenn dir am Morgen die Kälte um die Beine streicht, brauchst du mindestens ein Piece in deinem Look, dass dich wärmt. Statt Kaschmir & Co greifst du jetzt zu temperaturausgleichenden Stoffen. Textilien aus Lyocell oder Seide halten dich im bei Hitze kühl und wärmen bei Kälte, perfekt also für die Übergangszeit.