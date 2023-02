Smart, dreist oder Quatsch?: Mit diesen vier Hacks hievst du deinen Urlaub aufs nächste Level

Mit Reisehacks zu mehr Komfort und Geldersparnissen in den Ferien – auf Tiktok wimmelt es nur so von Tipps und Tricks.

Hast du schon einmal zu den Glückspilzen gehört, die beim Fliegen ein kostenloses Upgrade in die Business-Class erhalten haben? Oder beim Check-in im Hotel plötzlich in der Suite anstelle des gebuchten Doppelzimmers gelandet sind? Auf Tiktok kursieren unzählige Reisehacks, die deinem Glück auf die Sprünge helfen und dich so zu mehr Komfort, Platz oder Geldersparnissen bringen.