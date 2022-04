Ausmisten : Mit dieser Challenge wirst du 465 Dinge in einem Monat los

465 Dinge ausmisten, in nur einem Monat? Darum geht es beim Minimalism Game. Die Challenge soll Entrümpeln einfacher machen.

Ausmisten ist ein Dauerthema: Es gibt Dutzende von Tipps, Tricks und Herangehensweisen, wie man seine Besitztümer am effizientesten minimiert – egal, ob es darum geht, dass du bald umziehst, oder ob du einfach zu viel Zeug hast und endlich deinen inneren Minimalisten oder deine innere Minimalistin befreien willst.

Auf Instagram kursiert derzeit eine neue Challenge zum Thema: das Minimalism Game. Das Konzept ist simpel, die Umsetzung aber trotzdem eine Herausforderung. Beim Minimalism Game muss man jeden Tag ein Ding mehr entsorgen (oder spenden, verschenken, verkaufen, …). Sprich, am Tag 1 musst du nur ein Teil loswerden, am Tag 2 bereits zwei Dinge und so weiter.