Frankreich: Mit dieser fliegenden Angreiferin hat die Polizei nicht gerechnet

Seit längerer Zeit wird in Frankreich gegen die Rentenreform protestiert. So auch in der französischen Stadt Rennes. Um die Demonstrantinnen und Demonstranten im Überblick zu haben, setzt die dortige Polizei auf Drohnen. Was die Polizei aber definitiv nicht auf dem Schirm gehabt hat, ist ein Angriff aus der Luft.

Wie mehrere Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, gab es nämlich einen tätlichen Angriff einer Möwe auf eine Polizeidrohne. In dem Video ist zu sehen, wie die Möwe die Drohne rammt. Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Proteste bekommt die Möwe Applaus. Einige feuern die Möwe sogar an und rufen: «Möwen mit uns» oder «Los, Los, Möwe!»

Rentenalter von 62 auf 64 Jahre

In vielen Städten Frankreichs haben die Präfekturen Verordnungen erlassen, die es ermöglichen, die Demonstrationen gegen die Rentenreform mithilfe von Drohnen zu überwachen. Dies ist in Rennes, aber auch in Nizza der Fall.