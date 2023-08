Freedom of Pee: Mit dieser Wanderhose können Frauen im Freien ihr Geschäft machen

Wandern ist eine beliebte Freizeitaktivität . Als Frau kann es aber ganz schön unangenehm sein, wenn du mal musst. Während Männer kurz und diskret ihr Geschäft am Wegrand erledigen können, knien sich Frauen meist mit nacktem Hintern irgendwo ins Dickicht. Das Outdoorlabel Gnara will Abhilfe schaffen.

Patentiertes Reissverschlusssystem

Für besonders unkompliziertes Pinkeln hat das US-amerikanische Label Gnara den Reißverschluss seiner Wandershorts um die ganze Hose herum verlängert. Der Zipper lässt sich am Hinterteil der Hose öffnen, damit du dein Geschäft erledigen kannst, ohne der Umwelt deinen nackten Po zu präsentieren.

Das GoFly-Zipper-System hat das Unternehmen sogar patentieren lassen. Wie es scheint, hat die Hose auf Instagram eine breite Fanbase. «Sie sind so stretchig und praktisch, ich liebe sie!», schreiben viele unter die Posts der Marke. Laut dem Label soll die Unterwäsche fürs Pinkeln einfach zur Seite geschoben werden.

Aus einem echten Bedürfnis kreiert

Die Idee für die Hose hatte Co-Gründerin Georgia Grace Edwards in ihrer Zeit als Gletscherführerin in Alaska. «Während ihre männlichen Kollegen einfach und diskret den Reißverschluss ihres Hosenschlitzes öffnen konnten, um zu pinkeln, war sie gezwungen, über gefährliche Gletscherspalten zu wandern, bis sie die Privatsphäre fand, um bei eisigen Temperaturen drei bis vier Kleidungsschichten zu entfernen», schreibt das Label auf der Website.

So gründete sie gemeinsam mit ihren Kommilitoninnen Bianca Gonzalez und Charlotte Massey Gnara. Aktuell liefert das Unternehmen aber nur nach Amerika und Kanada. In Luxemburg musst du also doch noch ein Weilchen auf die altbewährte Art im Freien pinkeln.