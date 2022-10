Vorfall in Luxemburg : Mit einem Messer bewaffnet stürmt er das Haus seiner Ex-Freundin

DIFFERDINGEN – Ein mit einem Messer bewaffneter Mann wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag festgenommen. Er hatte eine Terrassentür eingetreten, um sich Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen.

In Differdingen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein mit einem Messer bewaffneter Mann festgenommen. «Anwohner meldeten, dass eine Person laut an eine Haustür klopfte», berichtet die Polizei. Weitere Meldungen gingen ein, dass ein möglicherweise betrunkener Mann auf der Straße herumschreien würde».

Auf dem Weg nach Differdingen, wurde der Patrouille gemeldet, dass der Mann die Terrassentür eingetreten hatte, um ins Innere der Wohnung zu gelangen, so die Ordnungskräfte weiter. Vor Ort wurde schnell festgestellt, dass es sich bei dem Mann um den ehemaligen Partner der Bewohnerin handelte. Der Mann hatte sich in der Zwischenzeit mit einem Messer in einem Zimmer eingeschlossen, merkten die Behörden an.

Es wurde Verstärkung angefordert und die anwesenden Personen in Sicherheit gebracht, bevor sie den verschlossenen Raum betreten konnten. Dabei entstand ein Sachschaden. «Da der Mann mit einem Messer in der Hand angetroffen wurde, setzten die Polizisten Pfefferspray ein. Nachdem der Mann zunächst Widerstand geleistet hatte, konnte er in Handschellen gelegt und abtransportiert werden», so die abschließenden Worte der Ordnungskräfte.