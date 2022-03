Rückblick aufs RAF : «Mit gutem Willen hätten Justice spielen können»

LUXEMBURG - Viel Schlamm auf dem Feld in Roeser, musikalische Höhepunkte und die Absage in letzter Minute von Justice bleiben vom RAF 2012 in Erinnerung. Ein Interview.

«L’essentiel»: Wie fällt die erste Bilanz des ersten zweitägigen Rock-A-Field aus?

Wo könnte sich die Organisation noch verbessern?

Was waren die musikalischen Höhepunkte?</h3>

Modestep hat uns sehr beeindruckt, Deadmau5 war einfach super! Das Set von The Kooks kannten wir schon, aber die Jungs sind nett.

<h3>

Was hat genau zur Absage von Justice geführt?