007 : Mit James Bond einmal um den Globus

In wenigen Tagen kommt der neue Bond-Streifen in die Kinos. Für die besten Kulissen reiste Bond um die ganze Welt.

Kein Bond ohne Verfolgungsjagd auf dem Berg

Natürlich wäre Bond nicht Bond, wenn nicht eine Szene auf der Skipiste oder in einem Wintersportort gedreht würde. Für «Spectre» wurden zahlreiche Szenen in den österreichischen Alpen gedreht. Ein Schauplatz war etwa der bekannte Skiort Sölden. Und in Italiens Hauptstadt Rom brauchte die Crew ganze 18 Tage, bis eine nächtliche Verfolgungsjagd im Kasten war.

Marokko rundet das spektakuläre Kulissen-Portfolio für «Spectre» ab. Die wichtigsten Szenen wurden in Oujda im Nordosten des Landes gedreht: Denn hier rollt der Oriental Desert Express, eine alte, per Diesellok betriebene Eisenbahn 305 Kilometer durch die Wüste entlang der algerischen Grenze. Aber natürlich darf auch London als Drehort in keinem Bond-Film fehlen. Zu den Locations gehören dieses Jahr die City Hall, die im Film als Centre for National Security fungiert, sowie eine Reihe von Brücken entlang der Themse – speziell die Westminster Bridge.