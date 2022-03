Studie : Mit jedem Selfie zerstören Sie Ihre Haut

Täglich werden Millionen Selfies gemacht und im Netz verbreitet. Dabei geht von Selfies eine bisher kaum bekannte Gefahr aus, sagen nun erste Studien.

Bisher kein Mittel zum Schutz

Somit lässt sich HEV-Licht laut Studien mit drei unschönen Effekten in Verbindung bringen: Der Entstehung von Fältchen, der Bildung von Altersflecken sowie Pigmentstörungen. Selbst Hautunreinheiten gehen häufig auf das Konto des blau leuchtenden Lichts. Sogar von Hautkrebs Gefahr ist in den Studien die Rede. Forscher halten das Licht für noch gefährlicher als UV-Strahlung. Sie verweisen auf Studienergebnisse der University of New Mexico oder der Forschungsgruppe des Pharmakonzerns Lipo Chemicals.

So wird womöglich ausgerechnet die in ihr eigenes Spiegelbild so verliebte Selfie-Generation am Ende besonders schnell alt aussehen. Wirksame Substanzen, die vor HEV-Licht schützen, gibt es noch nicht. Kosmetikhersteller in den USA arbeiten mit Hochdruck an Filtern die das Blaulicht absorbieren sollen. In Europa müssen wir wahrscheinlich noch einige Jahre auf eine solche Innovation warten.