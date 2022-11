Nordrhein-Westfalen : Mit Kabelbindern gefesselte 13-Jährige im Wald aufgefunden – Polizei rätselt

Ein 13 Jahre altes Mädchen ist am Dienstag bewusstlos und gefesselt in einem Waldstück gefunden worden. Es soll sich an nichts erinnern können.

In Ostbevern im Münsterland in Nordrhein-Westfalen ist am Dienstagmorgen kurz vor acht Uhr eine 13-Jährige bewusstlos und mit gefesselten Händen in einem Waldstück gefunden worden. Zeuginnen und Zeugen bemerkten zunächst ein Fahrrad und einen Rucksack am Wegesrand und fanden kurze Zeit später das mit Kabelbindern gefesselte Mädchen in dem Wald in der Dorfbauerschaft, wie die Polizei in Münster mitteilte. Sie alarmierten sofort Rettungskräfte und Polizei. Arbeiter von einer nahen Baustelle versorgten das Mädchen.