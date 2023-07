Luxemburg: Mit «Kanner in the City» wird die Stadt zum Spielplatz

Am kommenden Wochenende findet das Spielfest «Kanner in the City» statt, das von der Abteilung CAPEL des städtischen Service Foyers scolaires im Stadtzentrum von Luxemburg organisiert wird. Unter dem Motto «Spielealarm» werden den Kindern im Alter von vier bis zwölf Jahren in Begleitung ihrer Eltern verschiedenste Aktivitäten angeboten – bei freiem Eintritt.