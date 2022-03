Mehrere Verletzte : Mit Kindern besetzter Schulbus kippt um

HERMESKEIL - Ein Schulbus ist am Montag bei Hermeskeil in Rheinland-Pfalz im Graben gelandet, mehrere Kinder wurden verletzt. Die Polizei sucht nun nach der Ursache des Unfalls.

Bei einem Schulbusunfall im Kreis Trier-Saarburg sind am Montag mindestens 8 der 44 jungen Passagiere verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei war der Bus auf einer Kreisstraße aus zunächst unbekannter Ursache in den Straßengraben gekippt. Mehrere Kinder und die 51 Jahre alte Fahrerin erlitten Prellungen, wie die Polizei in Hermeskeil mitteilte. Zunächst war die Rede davon gewesen, im Bus hätten 50 Kinder gesessen.