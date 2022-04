USA : Mit Kompetenz und Coolness in den Supreme Court

Ketanji Brown Jackson ist sich ihrer historischen Rolle bewusst. Als erste schwarze Richterin überhaupt soll Jackson in den Supreme Court einziehen.

Harte Angriffe der Republikaner im Bestätigungsprozess

Höhepunkt einer glänzenden Karriere

Die Berufung an den neunköpfigen Supreme Court ist der Höhepunkt einer glänzenden Karriere. Die in Washington geborene und in Miami aufgewachsene Jackson kam schon als Kind mit Rechtsfragen in Berührung, als ihr Vater – ein Lehrer – ein Jura-Studium aufsattelte und am Küchentisch paukte. Die Eltern waren in der Zeit der Rassentrennung im Süden der USA aufgewachsen und hatten ihrer Tochter den afrikanischen Namen Ketanji Onyika gegeben – auf Englisch «Lovely one», also etwa die Schöne oder die Wunderbare.