Champions League: Mit Lewandowski in die Europa League – Barça steht vor Scherbenhaufen

1 / 8 Robert Lewandowski (l.) und seine Barcelona-Teamkollegen sind schwer enttäuscht. REUTERS Nur hängende Köpfe bei den Katalanen. REUTERS Auch Jungtalent Ansu Fati ist entsetzt. AFP

Mit 91 Toren in 111 Partien ist Robert Lewandowski der drittbeste Schütze in der Geschichte der Champions League. Die Königsklasse gehört seit Jahren in seinen Terminkalender: Der Pole ist seit 2013 mit seinem Club in der Champions League immer weitergekommen. Zuletzt scheiterte er 2012 mit Borussia Dortmund – und dann am Mittwochabend wieder. Und das, ohne überhaupt gespielt zu haben.

Noch vor dem Knüller gegen die Bayern – der dann keiner mehr war – war klar, dass Barcelona das Achtelfinale verpasst. Das, weil Kontrahent Inter Mailand Viktoria Pilsen im frühen Abendspiel 4:0 besiegte. Eine Schande für die stolzen Katalanen: Das Vereins-Motto «Més que un club – mehr als ein Club» scheint nunmehr eine Floskel. «Es ist einfach ein sehr schwieriger Moment. Wir müssen reagieren. Wir müssen die Einstellung ändern», sagt Trainer Xavi.

Eine Schmach ist es auch für den Topstürmer Lewandowski, der erst im Sommer den Transfer von den Bayern zu Barça erzwungen hatte, um eine neue Herausforderung zu suchen. Im Sommer war der katalanische Club noch im Kaufrausch, sicherte sich für über 150 Millionen Euro die Rechte an neuen Spielern – und das trotz Schulden von rund 1,3 Milliarden Euro.

Ein Superstar fehlte

Mit Überstürmer Lewandowski – der Pole erzielte in zwölf Jahren Bundesliga für den BVB und die Bayern 312 Tore in 384 Partien – wollte Barça an die vergangenen erfolgreichen Tage um Superstar Lionel Messi anknüpfen. Doch nun verpassten die Katalanen im zweiten Jahr in Serie das CL-Achtelfinale. Nach dem Abgang Messis im Sommer 2021 wollte keine Ruhe bei Barça einkehren. Die Resultate stimmten nicht, es fehlte ein Superstar im Team, der den Ansprüchen der Fans genügte, fast nichts lief, wie es sollte.

Nach den diversen Zugängen um Lewandowski im Sommer gelang der Saisonstart in die spanische Liga fast perfekt, sieben Siege in acht Spielen. Doch in der Champions League wollte wenig bis nichts gelingen, trotz Lewys fünf Tore in fünf Partien. Dann kam El Clásico gegen Real Madrid – und die Königlichen demütigten Barça 3:1, ein erneuter Tiefschlag. Nun die Erniedrigung im wichtigsten Clubwettbewerb der Welt – für Häme war schnell gesorgt.

Lewandowski zeigte Größe

Nun also die Europa League, ein Albtraum für Lewy. Drei Tore in Quali und Gruppenphase hat der Pole bisher erzielt, für den BVB und Lech Posen. Jetzt drohen Duelle mit Juventus Turin, das ebenfalls in der Königsklasse scheiterte, oder Manchester United. Bei den Engländern bekundet ein anderer Superstar, Cristiano Ronaldo, Rekordtorschütze der Champions League, ebenfalls Mühe, sich mit dem Club anzufreunden, der «nur» in der Europa League antritt.