BSE : Mit Rinderwahn infizierte Kuh in den Niederlanden entdeckt

Auf einem niederländischen Bauernhof ist eine kürzlich gestorbene Kuh positiv auf Rinderwahn getestet worden. Landwirtschaftsminister Piet Adema teilte am Mittwoch mit, der Hof sei abgeriegelt worden. Das infizierte Tier sei nicht in die Nahrungskette gelangt und stelle keine Gefahr für die Lebensmittelsicherheit dar. Die Krankheit kann bei Menschen, die infiziertes Fleisch essen, zu einer tödlichen Gehirnerkrankung führen.

Die Behörden für Lebensmittelsicherheit machten nun Nachkommen des Rinds aus und suchten nach Tieren, die möglicherweise dasselbe Futter bekamen, erklärte das Ministerium. Alle diese Tiere würden eingeschläfert, auf BSE getestet und die Kadaver vernichtet. Tests an dem achtjährigen Tier von einem Bauernhof in der Provinz Südholland ergaben, dass es eine natürlich vorkommende Form der Krankheit namens atypische BSE hatte, wie die Regierung später mitteilte. Es litt also nicht an der sogenannten klassischen BSE, die durch kontaminiertes Futter ausgelöst wird.