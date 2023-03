Luxemburg : Mit Stichsäge gegen den Stau – Arbeiter befreit Straße von Baum

LUXEMBURG – Am Freitagnachmittag sorgte ein umgestürzter Baum für einen lahmgelegten Verkehr in Kockelscheuer – bis ein Mann kurzerhand entschloss, die Initiative zu ergreifen.

Der Verkehr rund um die Landeshauptstadt ist grundsätzlich gerne mal dicht – vor allem um den Nachmittag herum. Ein umgestürzter Baum – der wahrscheinlich dank den starken Windböen schwächelte – hat das Verkehrschaos in Luxemburg-Stadt am heutigen Freitagnachmittag nur zusätzlich verstärkt. Genauer gesagt in Kockelscheuer, auf der Route d'Esch, in Höhe der Abzweigung zur Rue de Bettembourg, wo er beide Fahrspuren blockierte und damit einen langen Stau auslöste. Von Dauer waren die Geschehnisse glücklicherweise nicht, denn Victor, ein Angestellter einer auf Stahlkonstruktionen spezialisierten Firma, zögerte nicht lang und griff kurzerhand zu seiner Stichsäge, um die Straße von dem Bau zu befreien.

«Wir kamen gerade mit dem Lieferwagen aus dem Lager, also hatten wir alle Werkzeuge im Wagen», erzählt der Mann gegenüber L'essentiel. Intuitiv griff der Arbeiter nach dem passenden Hilfsmittel, um den Stamm und die Baumteile, die auf die Straße ragten, abzuschneiden. «Das dauerte nur fünf Minuten», so Retter in Not. Mit einem weiteren Mitarbeiter und einem Autofahrer, beförderten sie zu dritt den in Einzelteile zerlegten Baum auf den Seitenstreifen und lösten damit den Stau – zur Freude etlicher Autofahrer. «Auf der rechten Spur steckten Busse fest, die Fahrer waren mir dankbar», so der heldenhafte Arbeiter.