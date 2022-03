Neue Bilder : Mit Street View das Cern besichtigen

Südpol, Galapagosinseln, Amazonas: Es gibt kaum einen Ort, den Google noch nicht fotografiert hat. Nun haben die Street-View-Kameras das Cern bei Genf ins Visier genommen.

Der Ort, an dem Forscher aus aller Welt der Frage nachgehen, woraus das Universum besteht und wie es entstanden ist, ist eine imposante Ansammlung riesiger Apparaturen. Nur eine exklusive Gruppe von Wissenschaftlern hat sie bisher zu Gesicht bekommen. Selbst manch ein direkt in Cern-Experimente involvierter Forscher hat noch nie einen Fuss in die Großforschungseinrichtung gesetzt. Auch für sie hat Google fotografiert, wie das Unternehmen in einem Blog-Eintrag erklärt.