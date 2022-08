Venedig : Mit Surfboards über Canal Grande – Bürgermeister wütet

Auf einem Video sind zwei Jugendliche zu sehen, die am Mittwochmorgen inmitten von Gondeln mit motorisierten Surfbrettern über den Canal Grande flitzten. Der Bürgermeister von Venedig ist entsetzt.

Der Bürgermeister Venedigs, Luigi Brugnaro, ist vollkommen empört: Er selbst veröffentlichte am Mittwoch das Video, in dem die zwei Jugendlichen zu sehen sind, die den Canal Grande mit motorisierten Surfboards überqueren. Brugnaro und die Stadtpolizei versuchen nun herauszufinden, wer die beiden Burschen sind.

«Ich bitte alle, uns zu helfen, die beiden Jugendlichen zu identifizieren, damit wir sie bestrafen können. Wir brauchen dringend mehr Befugnisse für die Bürgermeister in Sachen öffentliche Sicherheit. Denjenigen, der die beiden identifiziert, lade ich zum Abendessen ein», wendet sich Brugnaro an die Öffentlichkeit in einem Twitter-Beitrag.