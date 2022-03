Luxemburg - Mit wissenschaftlichen Workshops Stereotypen bei Kindern aufbrechen

«Jeder junge Mensch soll sein Potenzial entfalten können, ohne von Klischees beeinflusst zu werden», sagt Taina Bofferding (LSAP). In allen Bereichen des täglichen Lebens, insbesondere aber im Bereich der Wissenschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Ministerin für Gleichstellung von Frauen und Männern am Mittwochnachmittag eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation «Make It» unterzeichnet.