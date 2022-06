Fruchtbarkeitsyoga: Luxemburgerin gibt Kurse, die beim Schwangerwerden helfen

«Seit einem Jahr versuche ich schwanger zu werden, aber es gelingt mir nicht», erzählt Sarah zwischen zwei Übungen im kleinen Studio von My Happy Place, «vor ein paar Monaten hatte ich auch eine Fehlgeburt.» Neben der 37-Jährigen haben sich etwa 20 Frauen für den Kurs der Yogalehrerin Eileen von Knobelsdorff angemeldet. Die 30-Jährige bietet spezielle Yogakurse in Luxemburg an, die die Fruchtbarkeit verbessern sollen. Zu entspannenden Melodien führen die Frauen synchron Bewegungen aus. Die Lehrerin erklärt: «Es handelt sich um sanftes Yoga, das das Nervensystem beruhigt und beim Atmen hilft. Das ist gut gegen Stress und für die Psyche. Mit diesen Bewegungen wird die Blutzirkulation im Beckenbereich erhöht und damit die Fruchtbarkeit verbessert.»