Kusel : Mitangeklagter im Polizistenmord-Prozess schildert Todesangst

Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten bei Kusel in der Pfalz hat der Nebenangeklagte erstmals Fragen des Gerichts zur Tatnacht Ende Januar beantwortet. Er schilderte, wie er nach den Schüssen des Hauptangeklagten auf die Beamten «abartige Angst» um sein eigenes Leben gehabt habe. «Ich hatte Angst, dass ich die Nacht nicht überleben werde», sagte er am Montag vor dem Landgericht Kaiserslautern. «Wer so leichtfertig zwei Menschen erschießt, der tötet auch noch einen dritten», sagte er über den wegen zweifachen Mordes angeklagten Hauptangeklagten (39).