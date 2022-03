Kein Pardon - Mitarbeiter filmt Tesla-Versagen und wird prompt gefeuert

Tesla hat einen Mitarbeiter gefeuert, weil dieser ein pikantes Video seines Tesla-Unfalls auf Youtube veröffentlichte. Auf seinem Kanal namens AI Addict testete Joe Bernal in mehreren Videos die neue Selbststeuerungs-Funktion namens FSD (Full-Self-Driving) von Tesla. Diese befindet sich erst in der Beta-Version, doch können sich Tesla-Besitzer – wie Bernal selbst – dafür anmelden und diese austesten. In einem Video aus dem Februar filmte Bernal jedoch, wie sein Tesla im Selbstfahrmodus eine Straßenbegrenzung in San Jose rammt: Offensichtlich hat das System von FSD Beta diese nicht registriert.