Mitchel Musso: Ex-Kinderstar beim Chips-Diebstahl erwischt

Der ehemalige «Hannah Montana»-Darsteller Mitchel Musso (32) verbrachte die Nacht in einem texanischen Gefängnis, nachdem er am Samstag nach dem Diebstahl einer Tüte Chips und wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet worden war, so die Polizei. Musso, der vor über zehn Jahren in der Erfolgsserie auf Disney Channel mitspielte, betrat ein örtliches Hotel und begann angeblich, eine Tüte Chips zu essen, die er gegen 19.15 Uhr ohne zu bezahlen mitgenommen hatte.

Er bezahlte seine Chips nicht

Mehrere offene Haftbefehle

Nach der Verhaftung von Musso stellte die Polizei weiter fest, dass gegen ihn mehrere offene Haftbefehle vorlagen. Er verbrachte eine Nacht in einem Gefängnis, bevor er am Sonntagnachmittag nach Hinterlegung einer Kaution freigelassen wurde. Auf einem von den Behörden veröffentlichten Fahndungsfoto sah Musso ziemlich niedergeschlagen aus. Er war mit einem Handtuch bekleidet.



Musso ist vor allem durch seine Rolle als Oliver Oken an der Seite von Miley Cyrus (30) in «Hannah Montana» bekannt, die er fünf Jahre lang bis 2011 spielte. Der ehemalige Kinderdarsteller wurde in Garland, Texas, einem Vorort von Dallas, geboren und spielte in fast 90 «Hannah Montana»-Folgen mit. Er hat auch in mehreren anderen Shows mitgewirkt, darunter in einer anderen Disney-Show, «Pair of Kings».