Seoul : Mitglieder der K-Pop-Band BTS werden zum Militärdienst einberufen

Die Mitglieder der südkoreanischen Boyband BTS werden nach Angaben ihres Managements ihren Wehrdienst ableisten. Damit wurde am Montag ein Schlusspunkt unter eine Debatte gesetzt, ob die sieben jungen Musiker wegen ihrer künstlerischen Leistungen von der Wehrpflicht ausgenommen werden sollen.

Das älteste Bandmitglied Jin werde Ende des Monats seinen Antrag auf Zurückstellung widerrufen, teilte Big Hit Music weiter mit. Auch die sechs übrigen Mitglieder planten, ihren Wehrdienst abzuleisten. In der auf Twitter veröffentlichten Erklärung hieß es, die Band freue sich darauf, sich um 2025 herum nach Erfüllung ihrer Wehrpflicht wieder zusammenzufinden. Wann sie den Wehrdienst beginnen, wurde nicht mitgeteilt. Am Wochenende traten BTS in Busan auf, um die Expo-Bewerbung der Stadt zu unterstützen.