Luxemburg : Mitte September ist die «Skoda Tour» zurück

Wer Nachfolger des Portugiesen João Almeida wird, steht am 17. September fest.

Mitte September geht die «Skoda Tour Luxembourg» zum 82. Mal an den Start. Von Dienstag, 13.September, bis Samstag, dem 17. September 2022, führt dann das größte Radrennen Luxemburgs durch die Hügel der Ardennen, die Weinberge der Mosel und die Industriegebiete im Süden.

Sechs der 18 teilnehmenden WorldTour-Teams sind am heutigen Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Junglinster bestätigt worden. Mit dabei sind die Teams Ag2r-Citroën, Cofidis, Groupama-FDJ, Trek-Segafredo, Quick-Step Alpha Vinck, UAE Team Emirates. Außerdem neun UCI Pro Teams, darunter Alpecin-Deceuninck und drei Continental Teams, darunter Leopard Pro Cycling.

Wer der Nachfolger des Portugiesen João Almeida wird, steht nach fünf Etappen fest. Die letzten beiden Stunden des Rennens werden in 135 Ländern von RTL Télé Lëtzebuerg und Eurosport übertragen werden. Außerdem ist es über den Eurosport Player, Global Cycling Network, L'Équipe in Frankreich und Rai in Italien zu verfolgen.